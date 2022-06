Die inoffizielle Weltmeisterschaft im Footvolley macht erstmals Halt in Graz und will deshalb gut geplant sein. Bei der „EFVL World Challenge“ treten jeweils zwölf Teams bei Frauen und Männern gegeneinander an, von Brasilien über Singapur bis hin zu den USA. VIP-Bereich, Spieler-Lounge, Shuttle-Service – die Organisatoren rund um Benedikt und Jakob Hofmann-Wellenhof machen Graz von heute bis Sonntag zur Footvolley-Welthauptstadt. Beim Thema Shuttle-Service gibt es aber einen ungewöhnlichen Ausfall. Denn mit Jakob Rauch muss der Verantwortliche plötzlich selbst am Platz stehen. „Ich hatte wohl noch nie eine so kurze Vorbereitung auf ein Turnier, und dann ist es gleich das erste auf internationaler Ebene“, scherzte der Österreicher. Durch den Rückzug von Frankreich rutschte er mit Partner Daniel Neuhold nach. Verantwortlich dafür war der Vizemeistertitel der Steirer bei den Österreichischen Meisterschaften am Wochenende in Graz.