Die Südstadt ist so etwas wie der logische Austragungsort des ÖFB-Futsal-Cups. Heuer ist es dem Kärntner Fußballverband gelungen, das Turnier erstmals in den Süden zu holen. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir den Zuschlag bekommen haben. Es ist wichtig für den Sport, dass man nicht immer nur in Niederösterreich und Wien bleibt", sagt Futsal-Landesreferent Jürgen Riepl.