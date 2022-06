Jaylon Ferguson, Linebacker der Baltimore Ravens, verstarb am Mittwoch im Alter von nur 26 Jahren, wie sein Berater Safarrah Lawson bekannt gab. "Wir müssen mit unfassbarer Trauer den Tod von Jaylon Ferguson bekannt geben. Die Familie bittet in dieser schweren Zeit um die Gebete aller und gleichzeitig die nötige Privatsphäre", erklärte Lawson. Zur Todesursache gab es keine Auskünfte.

Nach Dwayne Haskins und Jeff Gladney ist es der bereits dritte Todesfall der aktuellen Offseason in der NFL. Alle waren unter 30 Jahre alt. "Wir können nur unsere tiefsten Beileidswünsche aussprechen, während wir um dieses viel zu früh ausgelöschte Leben trauern", ist in einer Aussendung seines Teams, der Baltimore Ravens, zu lesen.

In seinen bisherigen drei NFL-Saisons kam der Linebacker auf 38 Spiele, in denen er mit 62 Tackles und viereinhalb Sacks bereits aufzeigte. Im Minicamp machte er in diesem Jahr eine gute Figur und wurde von vielen als einer der Kandidaten für eine große Leistungssteigerung genannt.