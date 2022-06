Nach acht Jahren in Schweden und einem Jahr in der Schweiz als Headcoach bzw. Sportmanager kehrt Philippe Horsky in die heimische ICE-Liga zurück. Der gebürtige Wiener, der als Aktiver acht Saisonen beim KAC spielte, wird Co-Trainer bei Pustertal. Neuer Cheftrainer ist der Südtiroler Stefan Mair, der den Österreicher unbedingt an seiner Seite haben wollte. "Horsky ist ein junger aufstrebender Coach, der in den letzten Jahren in Schweden im Development Bereich einen guten Job gemacht hat. Er kennt die Liga als Spieler und als Co-Trainer der Vienna Capitals. Phil ist mit den gängigsten Video-Analyse-Systemen bestens vertraut. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin mir sicher, dass vor allem die jüngeren Spieler von ihm profitieren können“, sagt Mair.

Horsky, der zum Schluss Headcoach der U20 von HC Vita Hästen in Schweden war, freut sich auf die neue Aufgabe: "Von Insidern der Liga habe ich sehr viel Gutes über den HCP gehört. Diese haben mir den Verein stets als sehr professionell und familiär geführt beschrieben. Außerdem hatte ich im Vorfeld sehr interessante Gespräche mit Sportchef Patrick Bona und Headcoach Stefan Mair, welche meine Entscheidung definitiv erleichtert haben. Eine deutliche Zielsetzung und eine Vision für die Zukunft sind für mich sehr wichtig. Ich möchte meine Erfahrungen aus Schweden einbringen, um den Verein und die geplante Akademie im Pustertal als Ganzes auf das nächste Level zu bringen. Schlussendlich hat natürlich auch die Nähe zu meiner Heimat Wien eine Rolle gespielt. Ich freue mich sehr auf die kommende Saison und hoffe, dass ich mit harter Arbeit und viel Leidenschaft meinen Anteil für zukünftige Erfolge beitragen kann.“

Die Pustertaler überraschten in der letzten Saison mit dem direkten Einzug in das Play-off, dort scheiterten die Südtiroler im Viertelfinale am späteren Vizemeister Fehervar.