Einen am Ende verdienten Sieg im ersten Stanley-Cup-Finalspiel feierte Colorado Avalanche gegen Tampa Bay Lightning mit 4:3 nach Verlängerung. Colorado führte schon mit 3:1, als die Gäste im zweiten Abschnitt mit einem Doppelschlag etwas überraschend ausgleichen konnten. Danach stand die Partie auf des Messers Schneide, wobei die Hausherren die besseren Einschussmöglichkeiten vorfanden. Das entscheidende Tor erzielte schließlich André Burakovsky bereits nach 83 Sekunden in der Overtime. „Ich habe gar nicht so viel darüber nachgedacht“, sagte der Schwede. „Was war das für ein verrücktes Gefühl. Es ist einfach großartig, dass ich hier in diesem Finale dabei bin und dem Team helfen konnte, das Spiel zu gewinnen“, freute sich der in Klagenfurt geborene Stürmer.