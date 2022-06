Zum dritten Rennwochenende feiert die DTM in ihrer langen Geschichte auf dem traditionsreichen Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola ihre Premiere. Einer gab vor diesem Spektakel ein Versprechen ab: "Wir haben die Boxenstopps im Griff", grinst Lucas Auer vom Team Winward Racing (die Crew hatte heuer bereits zwei Reifenwechsel-Pannen) und unterstreicht, "dass sich das Team relativ spät entschieden hat, ein drittes Auto dazuzunehmen. Wir sind inzwischen ein Riesenkollektiv, aber gut eingespielt. Ich erwarte von uns, dass wir als Team liefern. Als Einzelperson kannst du im Motorsport rein gar nichts machen. Es geht immer darum, ein tolles Umfeld um sich zu haben, was ich definitiv habe."