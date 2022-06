Es soll laut Experten zu einem Dreikampf beim GP in Baku (hier ab 13 Uhr im Live-Ticker) zwischen Charles Leclerc (Ferrari) und den beiden Red-Bull-Piloten Sergio Perez und Max Verstappen kommen. Laut Helmut Marko, Motorsportberater von Red Bull ist es wichtig, "immer so ein, bis zwei Sekunden Abstand zu halten, um immer aus der DRS-Zone zu kommen. Am Ende wird entscheiden, wer schnell genug ist und gleichzeitig seine Reifen so lange wie möglich am Leben hält".