Nach dem 0:2 gegen die Letten Samoilovs/Smedins musste das österreichische Beachvolleyball-Duo Xandi Huber & Christoph Dressler auch am Samstag in der zweiten Partie der Beachvolleyball-Weltmeisterschaften in Rom geschlagen geben. Die kärntnerisch-steirische Paarung unterlag gegen die Brasilianer Andre/George mit 1:2 (20:22, 11:15). Das nächste Gruppenspiel für Huber/Dressler steht am Montag auf dem Programm.