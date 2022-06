Pol Espargaro kehrt wieder zu KTM zurück

Das Transferkarussell dreht sich in der MotoGP auf Hochtouren. Vor allem KTM schlug zuletzt auf dem Fahrermarkt zu. Das Werksteam bilden 2023 Brad Binder und Jack Miller. Pol Espargaro kommt zu Tech 3.

