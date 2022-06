Nachdem in den letzten Tagen innerhalb des ÖEHV-Präsidiums Stimmen laut wurden, die eine Vertragsverlängerung von Roger Bader kritisch betrachteten, demonstrieren Präsident Klaus Hartmann und der Teamchef Einigkeit. „Wir wollen die Zusammenarbeit mit Roger Bader fortführen, nicht zuletzt aufgrund der großartigen Performance des Nationalteams bei der WM in Finnland. Kommende Woche wird es Gespräche zum neuen Vertrag geben, dabei geht es lediglich noch um Details“, erklärt Hartmann. Auch der Schweizer ist von einer Verlängerung seines Arbeitspapiers überzeugt. Er stellt klar, dass es bereits während der WM in Finnland „sehr gute und intensive Gespräche“ mit dem Verbandspräsidenten gegeben habe und man sich grundsätzlich einig über eine weitere Zusammenarbeit sei. „Ich gehe davon aus, dass der Verband auch in Zukunft meine Stärken nützen wird. Sowohl als Sportdirektor als auch als Teamchef.“



Ex-VSV-Stürmer Sam Antonitsch wird in der kommenden Saison für die Graz 99ers einlaufen. Der 26-jährige Stürmer verbrachte die letzten drei Jahre bei den Dornbirner Bulldogs und konnte in der vergangenen Spielzeit in 46 Partien elf Punkte (6 Tore und 5 Assists) verbuchen. In Graz unterschrieb er nun einen Einjahresvertrag.

Der KAC konnte Stürmer Daniel Obersteiner für die nächsten zwei Saisonen an sich binden. „Er ist ein Paradebeispiel für in unserer Organisation ausgebildete Spieler, wie wir sie uns wünschen“, erklärt Manager Oliver Pilloni.

Rok Kapel, der erst im Jänner von den Rotjacken (AlpsHL) zurück in sein Heimatland gewechselt war, verlängerte seinen Vertrag bei Olimpija Ljubljana. In 23 Spielen für den ICE-Liga-Rückkehrer kam er auf starke 15 Punkte.