Über 500 Athletinnen und Athleten aus 37 Nationen stehen an diesem Wochenende beim Junioren-Europacup in Graz auf der Matte. Damit sind wohl alle Erwartungen übertroffen worden, oder?

MARTIN POIGER: Absolut. Es gibt noch immer Corona, wir haben ein sehr aufwändiges Schutzkonzept. Die Teams müssen früher anreisen und PCR-Tests auf eigenen Kosten durchführen. Deshalb haben wir nicht mit so einem Andrang gerechnet und auch um einiges weniger Hotelkapazitäten bestellt. Die Junioren-Bewerbe im Frühjahr haben um die 300 Starter gehabt, dass wir nun so viele haben, ist unglaublich und ein großes Kompliment für uns als ÖJV. Der Sportpark ist eine tolle Halle, im Endeffekt haben alle ein Hotelbett gekriegt. Wir sind sehr glücklich, dass es so läuft, es fühlen sich alle wohl