Der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat sich laut der MotoGP-Organisation erfolgreich zum vierten Mal einer Operation am rechten Arm unterzogen. Der Spanier plant in der Saison 2023 wieder in den Circuit zurückzukehren. Marquez hatte sich 2020 beim Spanien-Grand-Prix den Arm gebrochen und sich zuletzt vor 18 Monaten operieren lassen, in den vergangenen Monaten aber wieder Probleme mit der Verletzung.

"Marc Marquez vom Repsol Honda Team hat seine Operation am rechten Oberarmknochen in der Mayo Clinic in Rochester, Minnesota hinter sich gebracht", ließ die MotoGP in einem Statement wissen. Das medizinische Team habe die OP als erfolgreich bezeichnet. Der 29-jährige Spanier wird nun einige Tage in den USA bleiben, ehe er seine Genesung daheim fortsetzen wird.

Marquez hatte am vergangenen Wochenende beim Italien-GP in der Qualifikation einen schweren Sturz, hat sich aber davon erholt und wurde am Sonntag dann noch Zehnter. Dies war aber sein letztes Saisonrennen. Die Saison wird am Wochenende mit dem neunten Bewerb in Barcelona fortgesetzt.