Die Zeichen stehen bei Michael Raffl auf Abschied aus der NHL. Der Villacher, der neun Saisonen in der besten Liga spielte, hat zwar Gespräche mit den Dallas Stars geführt, aber das Angebot der Texaner ist nicht annähernd so, wie es sich der 33-Jährige vorstellt. Daher spricht vieles, dass der Stürmer in der kommenden Saison in die Schweiz siedeln dürfte. Es sind einige Klubs aus der NLA hinter dem Österreicher her.

Raffl, der für Dallas einen konstanten Grunddurchgang absolvierte und ein starkes Play-off ablieferte, würde die Rückkehr nach Europa ganz gut in die Planung passen, denn Tochter Elina kommt bald in das Schulalter. Das Hauptargument spielt primär das Finanzielle. Verbessert Dallas das Angebot nicht wesentlich, würde der Kärntner, der insgesamt 629 Spiele in der NHL herunterspulte, in der Schweiz keine großen finanziellen Abstriche hinnehmen müssen. Hinzu kommt, dass die Belastung wesentlich geringer wäre, da in der NLA der Grunddurchgang doch 30 Spiele weniger beinhaltet wie in der NHL. Eine Entscheidung dürfte demnächst fallen, im Laufe des Junis kommt Raffl nach Villach.