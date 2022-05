"Der Motorsportvirus bleibt ein Leben lang. Entweder hat man es im Blut oder nicht", sagt Ex-Rennfahrer Christopher Höher. Der Spittaler galt bereits in jungen Jahren als vielversprechendes Motorsporttalent. Er entdeckte mit sechs die Leidenschaft zum Kartsport, kürte sich zum Pokal-Sieger der österreichischen Rennwagenmeisterschaft, gab in der deutschen Formel-3, GP3 und BOSS-Serie sowie beim ADAC GT Masters Gas. In den letzten Jahren wurde es allerdings ruhig um den Kärntner.