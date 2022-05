Nach dem 4:3-Finalsieg nach Verlängerung gegen Kanada kannte der Jubel in ganz Finnland keine Grenzen. Noch nicht vielen Mannschaften ist der Titelgewinn im eigenen Land geglückt, das letzte Mal schaffte Schweden 2013 dieses Kunststück. "Die Goldmedaille in der eigenen Arena am Hals zu tragen, ist das beste Gefühl überhaupt", freute sich auch Sakari Manninen, der in der siebenten Minute der Overtime den entscheidenden Treffer im Powerplay erzielen konnte.

Noch vor einem Jahr waren die Skandinavier im Endspiel an den Ahornblättern gescheitert, heuer gelang der Mannschaft von Trainer Jukka Jalonen die Revanche und nicht nur das: Die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen und der Weltmeisterschaft im gleichen Jahr zu gewinnen, hatte zuvor lediglich Erzrivale Schweden (2006) mit Trainer Bengt-Åke Gustafsson geschafft.

Für die finnische Auswahl bedeutet der Sieg nach 1995, 2011 und 2019 den vierten Weltmeistertitel. Als erster Finne überhaupt schaffte Kapitän Valtteri Filppula die Aufnahme in den "Triple-Gold-Club", zu dem jene Spieler Zugang finden, die mindestens je einen Stanley Cup, eine Olympia-Goldmedaille und eine WM-Trophäe gewonnen haben. Filppula holte 2008 mit den Detroit Red Wings den NHL-Titel und heuer Olympia- und WM-Gold.