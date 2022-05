Das Gerücht war schon am Samstagmorgen, noch vor dem Zeittraining in Mugello aufgetaucht. Honda kündigte kurzfristig eine Pressekonferenz an. Die Experten rätselten, viele vermuteten, dass Honda neue Fahrer ankündigen könnte.

Später wurde aber hinter vorgehaltener Hand spekuliert, dass es mit dem Gesundheitszustand von Marquez nicht zum Besten steht. Die körperliche Verfassung erlaubt es ihm nach wie vor nicht, konstant ans Limit zu gehen. Bei der Honda-Pressekonferenz wurde bekanntgegeben, dass Marquez das Rennen in Mugello am Sonntag noch fahren wird, sich dann aber in den USA operieren lassen wird.

Seit Jerez 2020 laboriert an an der Oberarmverletzung. Drei Operationen hat der achtfache Weltmeister schon über sich ergehen lassen müssen, nun soll sogar eine vierte folgen. Und dieser Eingriff soll schon nach Mugello erfolgen.

Im Qualifying am Samstag war Marquez erneut gestürzt, bei einem Highsider flog er vom Motorrad.

Das Qualifying verlief in weitere Folge sehr chaotisch. Nach den Wetterkapriolen holte sich Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio zum ersten Mal die Pole Position, neben ihm in Reihe eins stehen die VR46-Piloten Marco Bezzecchi und Luca Marini.