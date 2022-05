Österreichische Meisterschaft - seit der Corona-Pandemie ein ziemlich dehnbarer Begriff. Denn Bergrennen sind in Österreich dem Virus zum Opfer gefallen. Teils aus finanziellem Notstand, teils aus Hilflosigkeit (Rechberg). So stehen heuer zwar sieben Rennen im Kalender, aber nur ein einziges findet tatsächlich in Österreich (St. Agatha, 24./25. September) statt. Die Bergrennen in St. Urban oder Gurk, die motorsportliche Heimat der Waldys, sind längst Geschichte.