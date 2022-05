In 100 Jahren ereignet sich das, was Österreich in Tampere widerfahren ist, vielleicht kein zweites Mal. Eigentlich war die Mannschaft abgestiegen. Nichts, aber auch gar nichts ließ die Mutmaßung zu, dass die Partie beim Stand von 1:3 noch gedreht werden kann. Unmittelbar nach dem Anschlusstreffer erfolgte also der nächste Nackenschlag. Was danach passiert ist, daran erinnert sich niemand mehr so wirklich. Einige der Spieler meinten später, sie hätten sich in einen Trance-ähnlichen Zustand befunden. Vor dem Tor waren die Österreicher aber hellwach, erzielten vier weitere Treffer und fanden ihr Glück.