Österreich spielt eine sensationelle A-WM in Finnland und könnte dennoch absteigen. Punktgewinne gegen Lettland, die USA und sogar der Sieg gegen Tschechien wären am Ende zu wenig, wenn die Mannschaft von Roger Bader heute nach 60 Minuten gegen Großbritannien verliert. Dann würden die Briten, die schon einmal sensationell die Klasse hielten, punktegleich durch das direkte Duell vorbeiziehen und Österreich in die Zweitklassigkeit schicken.

„Wir haben sicher einen sehr starken Auftritt bisher gehabt bei dieser WM. Das wurde schon eingeleitet in der Vorbereitung als wir uns gegen Topnationen stark präsentiert haben und uns stetig entwickelt haben. Eine WM-Beurteilung kann man trotzdem erst nach Spiel sieben machen. Morgen steht das wichtigste Spiel dieser WM an. Mit den bisherigen Ergebnissen bin ich aber sehr happy“, so Bader, für den es heute das 100. Spiel als Österreichischer Teamchef wird. „Wir sind der Herausforderer, kommen von unten und wollen ihren Platz übernehmen“, betont Bader, der an sein Jubiläum keinen Gedanken verschwendet: „100 ist eine schöne Zahl, bedeutet mir aber dann etwas, wenn wir gewinnen.“

HIER geht's zum Liveticker!

Personalien: Starkbaum im Tor, Brunner nicht dabei



Schlussmann in der Entscheidungspartie wird heute Bernhard Starkbaum sein, der den Vorzug vor David Kickert erhielt. Ansonsten ist das Line-up prall gefüllt. Der zuletzt gesperrte Philipp Wimmer kehrt an der Seite von Erik Kirchschläger zurück. Nico Brunner muss auf der Tribüne Platz nehmen, ebenso wie Torhüter David Madlener.

Aufstellung: Starkbaum (Kickert); Maier-Unterweger, Zündel-Heinrich, Hackl-Wolf, Wimmer-Kirchschläger; Ganahl-Haudum-Kasper, Schneider-Nissner-Raffl, Lebler-Wukovits-Huber, Schwinger-Achermann-Feldner