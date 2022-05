1. Drittel: Team Österreich fackelte im Abstiegsduell mit Großbritannien nicht lange und riss früh das Spiel an sich. Schon mit dem ersten Wechsel prasselten einige Schüsse auf das Tor der Briten ein. Erstmals wurde Clemens Unterweger bei Briten-Keeper und Ex-Grazer Ben Bowns per Weitschuss nach 20 Sekunden vorstellig. Nach zweieinhalb Minuten musste ÖEHV-Schlussmann Bernhard Starkbaum bei einem ersten Warnschuss von Robert Dowd zu zupacken. Nach knapp sieben Minuten war es dann die KAC-Connection Lukas Haudum und im Nachschuss Manuel Ganahl, die den bisher sehenswertesten Angriff vortrugen.

Auf der Gegenseite vergab Sekunden später Cade Neilson eine Großchance, wurde dabei aber regelwidrig von Bernd Wolf gestoppt, der seiner Mannschaft die erste Unterzahl einhandelte. In diesem musste Starkbaum auch mehrmals bei Top-Chancen der Briten eingreifen. Diese ersten Möglichkeiten gaben den Briten plötzlich Selbstvertrauen die Österreicher begannen plötzlich nachzudenken. Das rächte sich für die Österreicher, die plötzlich die Aggressivität vermissen ließen, auch noch im ersten Abschnitt. 59 Sekunden vor Schluss traf die schlechteste Powerplay-Mannschaft des Turniers (2. Tor in Überzahl) durch Matthew Mayers zur britischen Führung. Dem Tor war zwar eine äußerst fragwürdige Strafe für Manuel Ganahl vorangegangen, dennoch war die Briten-Führung in Anbetracht der zweiten Drittelhälfte auch nicht unverdient.

Personalien: Starkbaum im Tor, Brunner nicht dabei



Schlussmann in der Entscheidungspartie wird heute Bernhard Starkbaum sein, der den Vorzug vor David Kickert erhielt. Ansonsten ist das Line-up prall gefüllt. Der zuletzt gesperrte Philipp Wimmer kehrt an der Seite von Erik Kirchschläger zurück. Nico Brunner muss auf der Tribüne Platz nehmen, ebenso wie Torhüter David Madlener.

Aufstellung: Starkbaum (Kickert); Maier-Unterweger, Zündel-Heinrich, Hackl-Wolf, Wimmer-Kirchschläger; Ganahl-Haudum-Kasper, Schneider-Nissner-Raffl, Lebler-Wukovits-Huber, Schwinger-Achermann-Feldner