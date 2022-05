Einen Start-Ziel-Sieg legte Slowenien bei der Eishockey-WM der Division 1A in Laibach hin und stieg in die Top-Division. Daneben qualifizierte sich Ungarn. Ein Traum-Resultat für die beiden Länder. Denn ihr seit März herumgeisternder Plan, sich als Ausrichter für die WM 2023 zu bewerben, wurde somit zunächst konkret (Russland wurde ja bekanntlich die WM in St. Petersburg entzogen).