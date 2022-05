David Maier trägt Verantwortung. Der 22-jährige Klagenfurter bewegt sich bei der Eishockey-WM in Finnland mit einer Sicherheit und Routine zwischen den gegnerischen NHL-Spielern, als würde er schon mehrere solcher Turniere in den Beinen haben. Und er verteilt die Pucks, leitet Angriffe ein. Die Wahrheit lautet: In Tampere spielt Maier seine allererste WM. Noch vor ein paar Monaten wurde er sogar eine zeitlang in Linz abgestellt. Er kam nur durch Verletzungen zum KAC zurück, wurde dann sogar als Stürmer eingesetzt. „Ich bin wirklich froh, dass alles so aufgegangen ist. Vor ein paar Monaten hätte ich nicht geglaubt, hier zu sein und in dieser Arena vor 11.000 zu spielen.“