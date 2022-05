Die nächste Aufgabe liegt vor Kapitän Thomas Raffl und Co. Und zwar Lettland. Dieses Duell könnte aus heimischer Sicht wieder jene Charakteristik besitzen, wie die der ersten drei Spiele. Die Balten gelten als haushohe Favoriten. So sind diese bestückt mit Spielern aus der NHL, KHL, Schweden, Finnland, Schweiz, Tschechien aber auch ICE (Renars Krastenbergs/VSV, Andris Dzerins/Linz). Villachs Stürmer bestätigt: "Grundsätzlich ist es für uns leichter, wenn wir als Außenseiter in einem Spiel auftreten. Das wird gegen die Österreicher ja nicht unbedingt so sein."

Für Teamchef Roger Bader sieht das ähnlich: "Sie spielen gerne sehr defensiv. Es wird schwierig sein, Torchancen zu kreieren. Ihr Spielstil? Ein gutes Trap mit Konterstößen. Die Stürmer sind technisch versiert, verfügen über gute Skills." Für seine strategische Ausrichtung sei das Spiel der Letten aber unerheblich: "Unser System ist unabhängig vom Gegner immer dasselbe. Aber wir rechnen damit, weniger Scheibenkontrolle als gegen Norwegen zu haben."

Lettland hatte bei der Eishockey-WM am Abend vor dem Duell mit Österreich (Freitag, 19.20 Uhr) eine deftige Niederlage kassiert. Die Balten unterlagen am Donnerstag in Tampere Tschechien mit 1:5. Nach dem ersten Drittel wurde Lettlands NHL-Torhüter Elivs Merzlikins erlöst und durch Arturs Silovs ersetzt. Silovs blieb ohne Gegentor, Arturs Kulda (42.) gelang der Ehrentreffer.