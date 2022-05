Am 19. Mai 2019 starb Niki Lauda im Alter von 70 Jahren. Infolge vielfacher Organprobleme, Nachwehen des Feuerunfalls auf dem Nürburgring (1976). In den letzten Jahren seines Lebens gab es immer größere Sorgen mit den Spendernieren und der Lunge. Nach einem dreiwöchigen Aufenthalt im Universitätsspital in Zürich schloss er im Kreise seiner Familie für immer die Augen.

Niki Lauda wurde dreimal Formel-1-Weltmeister (1975, 1977, 1984). Er fuhr für March, BRM, Ferrari, Brabham-Alfa und McLaren. Seinen 25. und letzten GP-Sieg feierte er 1985 in Zandvoort. Und auch heute noch erinnert sich die Formel 1 an "Niki Nazionale". Vor allem auf allen "Social-Media-Plattformen" in Form von emotionalen Fotos.

Der McLaren-Rennstall enthüllte am Freitag im Technology Center zu Ehren Laudas eine Bronzestatue. Für McLaren wurde er 1984 noch einmal Weltmeister, für McLaren fuhr er auch sein letztes Rennen – Adelaide 1985.