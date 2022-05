Tampere liegt zwischen zwei riesigen Seen. Näsijärvi und Pyhäjärvi werden sie bezeichnet. Das Besondere daran: Sie sind durch die Tammerkoski-Stromschnellen, die somit die Stadt teilen, miteinander verbunden. Dort will man nicht ins Wasser. Aber irgendwie scheint Österreich im Moment gerade in so einem Strudel festzustecken. Die Auftritte gegen Schweden, USA und Tschechien ließen die Herzen höher schlagen. Norwegen, ein Gegner, der durchaus in Reichweite liegt, hat Team Austria in seiner Euphorie gebremst.