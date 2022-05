Was macht Christian Klien rund zehn Jahre nach seinem Engagement in der Formel 1 und den Erfolgen bei den 24 Stunden von Le Mans?

CHRISTIAN KLIEN: Da muss ich lachen. Die meisten kennen mich nun wieder von der Formel 1, als TV-Kommentator bei Servus TV. Ein Job, der mir gefällt, der mir enormen Spaß macht. Die Formel 1 ist eine ganz spezielle Bühne, auf der ich mich gerne bewege. Aber sonst bin ich nach wie vor aktiv am Rennfahren. Da gefällt es mir in der GT World Challenge (Anm.: früher Blancpain GT Series) sehr gut. Im Sportwagen fühle ich mich wohl. Ich fahre für JP Motorsport einen McLaren. Das Team habe ich in den letzten drei Jahren mit aufgebaut. Wir setzen zwei Autos ein. Bei JP Motorsport bieten wir auch eine Art Fahrer-Coaching an. Am zweiten Auto unterstützen wir derzeit zwei jüngere Fahrer. Wir wollen einfach ein paar Fahrer aufbauen, das Team aber im Grunde gut positionieren, vor allem für die Zukunft.