Das vierte Spiel in fünf Tagen steht an. Österreich biegt damit in die entscheidende Phase der Eishockey-WM ein. Vor dem Duell mit Norwegen befindet sich das Team von Roger Bader in einer deutlich besseren Ausgangsposition als die langjährige A-Nation. Das 17 Turnier in Folge gehören die Wikinger der Elite an. In diesem Jahr könnte es für sie allerdings enger werden, als zuletzt. Das ortet zumindest Lars Haugen. Der Ex-Norwegen-Keeper und KAC-Meistergoalie von 2019 hat vor zwei Jahren seinen Rücktritt aus dem Team erklärt. "Die goldenen Zeiten sind vorüber", attestiert der 35-Jährige.

Am Abend folgt für die Schweden im Schlager des Tages das Duell mit Gastgeber Finnland.