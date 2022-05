Einer sticht bei der Familienfeier immer hervor. Spätestens, wenn das Gruppenfoto ansteht. Arno Del Curto hält nichts von Kleidervorschriften. Und der Typ, der sich in allerletzter Sekunde einen Notfall-Anzug zulegt, ist er schon gar nicht. Das ergab zuletzt ein amüsantes Bild. ADC, wie er in der Schweiz genannt wird, stand also mit der knallroten Trainingsjacke auf der Bank, umringt von den herausgeschnäuzten Coaches Roger Bader, Markus Peintner und Philipp Lukas im klassischen Anzug. Dazu muss man wissen: Oberflächliches interessiert den 65-Jährigen nicht.