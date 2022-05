"Do you believe in miracles?", fragte der TV-Kommentator kurz vor Spielende. Kurz, nachdem das "Miracle on ice" in Lake Placid 1980 Realität geworden war. Damals, als eine blutjunge US-Collegemannschaft die übermächtigen Sowjets bei Olympia mit 4:3 besiegte. Vielleicht mag es pathetisch klingen, aber ganz objektiv gesehen hat der Punktgewinn Österreichs gegen die USA (2:3 n. V.) durchaus die Dimensionen eines (kleinen) Eishockey-Wunders.