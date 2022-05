Ein Fest für Eishockey-Fans: Österreich und Frankreich ersetzen Russland und Belarus bei der 85. IIHF World Championship in Finnland. Die rot-weiß-roten Cracks werden in Tampere aufs Eis gehen. Die nagelneue Nokia Arena gilt als modernste Eishockeyhalle der Welt. Zudem ist Tampere Hauptaustragungsort der WM. Mehr als 280.000 Fans

werden allein in der rund 180 Kilometer nördlich von Helsinki gelegenen Stadt in der Vorrunde erwartet. Österreich spielt gegen Gastgeber Finnland, Schweden, die USA, Tschechien, Norwegen, Lettland und Großbritannien.

Österreichs Eishockey-Nationalteam will die unerwartete Chance in der Eliteklasse nutzen und so wie 2018 in Kopenhagen den Klassenerhalt

schaffen. Nach einer intensiven Vorbereitung mit starken Testspielen startet die Mannschaft von Teamchef Roger Bader in Tampere gegen Schweden ins Turnier. Die Entscheidung im Abstiegskampf wird wohl in der abschließenden Partie gegen Großbritannien fallen.

Die Eishockey-WM wird von 14. bis 29. Mai 2022 live in ORF Sport+ (ORF-TVthek), Sport1 sowie im Livestream unter iihf.com übertragen.