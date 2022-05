Man könnte der Liste der populären Irrtümer in diesem Fall einen weiteren hinzufügen. Nämlich den, dass ein einstimmiger Beschluss im Nationalrat auch zeitnah umgesetzt wird. In diesem Fall geht es um die Bemühungen um die einst als „tägliche Turnstunde“ gestartete und mittlerweile inhaltlich richtiger als „tägliche Bewegungsstunde“ bezeichnete Notwendigkeit, Kinder (und Jugendliche) in Bewegung zu halten bzw. ihnen diese überhaupt beizubringen. Zehn Jahre nach diesem (einstimmigen) Beschluss im Hohen Haus geht nun der nächste Versuch an den Start – in jeweils einer „Pilotregion“ pro Bundesland soll das neu entwickelte Drei-Säulen-Programm umgesetzt werden. In der Hoffnung, dass dadurch ein Stein ins Rollen kommt, der endlich ganz Österreich umfasst, dass dieses Pilotprojekt tatsächlich jene Vorbildwirkung entfaltet, die man sich von ihm verspricht.