5Bereits am Donnerstag konnten sich Spieler und Funktionäre des SC Ferlach genüsslich zurücklehnen. Denn der Österreichische Handball-Bund hat entschieden, aufgrund der Nachwehen der Corona-Pandemie den Vereinen weiter in einem Schongang zu verordnen. Natürlich nur in wirtschaftlicher Hinsicht. „Nach wie vor ist die Situation bei den Klubs recht schwierig. Ein Auf- und Absteiger ist in einem Ligasystem freilich immer wünschenswert und sollte auch in Zukunft gewährleistet sein. Ich denke aber doch, dass wir mit dieser momentanen Lösung im Sinne des Handballsports entschieden haben“, sagte der Klagenfurter ÖHB-Präsident Markus Plazer, der vor rund einem Jahr mitten in der Corona-Hochphase das Präsidentenamt übernommen hat. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass durch Corona die Sponsorensuche nicht leichter geworden ist.