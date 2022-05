"Ich bin kein Wunderwuzzi", sagte einst Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller. Auch sein Schweizer Landsmann Roger Bader sieht sich nicht als solcher. Der 57-Jährige steht seit 2014 in Diensten des Österreichischen Eishockey-Verbandes (ÖEHV). 2016 wurde sein Wirkungsbereich ausgedehnt und er zum Teamchef und Sportdirektor in Personalunion bestellt. Und nun steht Bader bei der am Freitag beginnenden Eishockey-WM in Finnland vor einer wichtigen Weggabelung. Seine Zukunft beim ÖEHV wird vom WM-Abschneiden Österreichs abhängig sein, hört man. Kurz gesagt: Bei einem Abstieg wird Bader kaum zu halten sein.

Dass der Trainerjob an Erfolg geknüpft ist, ist Teil seiner Natur; siehe Fußballnationalteam. Insofern geht es für "Team Austria" um mehr als nur um Klassenerhalt oder Abstieg. Im Fokus steht der Komplex "Team" und das System, das von Bader in den letzten Jahren aufgebaut worden ist. Der Schweizer versucht seit seinem Amtsantritt, die Strukturen zu professionalisieren. Gleichzeitig zeigte er Rückgrat, forderte er (manchmal auch energisch) die Reduktion von Imports in der Liga – um einen heimischen Weg zu forcieren.

Doch das offenkundige Aushängeschild seines Wirkens ist eben die Nationalmannschaft. Eigentlich wäre Österreich für die WM Division 1A vorgesehen gewesen. Und Bader hätte für die Job-Verlängerung einen Aufstieg benötigt. Russland und Weißrussland wurde jedoch die Teilnahme an der WM verwehrt und so kommt Team Austria auch ohne Aufstieg in den Genuss, erstklassig zu spielen. Damit veränderten sich auch die Anforderungen an den Teamchef. Druck verspürt er nicht: "Ich bin im WM-Flow. Darüber denke ich nicht nach, ich kapsle mich von der Außenwelt ab."

Die WM-Vorbereitung plante Bader nichtsdestotrotz minutiös, wie von ihm gewohnt. Diesbezüglich musste der Schweizer, so traurig das klingt, seit seinem Amtsantritt Pionierarbeit leisten. Die Kehrseite: Die Ausgaben stiegen. Baders Maßstab waren A-Nationen, die mit ihren Sponsoren auch A-mäßig verdienen. Heuer klafft eine Lücke im ÖEHV-Budget. So ist zu hören, dass ein Minus von rund 170.000 Euro (trotz IIHF-WM-Teilnahmebonus) entstanden sei. Dazu fallen heuer im Sommer weitere Extrakosten für die neuerlich in Kanada angesetzte U20-A-WM an. Die Sponsoreinnahmen, eigentlich Präsidenten-Agenda, sind hingegen rückläufig.

Die WM-Mission hat bereits Anfang April begonnen. Damals wie jetzt im Aufgebot dabei: Madlener, Unterweger, Ganahl, Haudum, Kirchschläger, Wimmer sowie Feldner. Letztgenannte gelten als Überraschungskandidaten. Auch dafür ist Bader gut. Immer wieder hat es der Teamchef geschafft, Außenseiter in wichtige Rollen zu hieven, ihnen Vertrauen zu schenken. Der Lohn? Sie konnten dieses Vertrauen in Leistungen, manchmal weit über ihrem gewohnten Niveau, umsetzen (Schlacher, Spannring, Hundertpfund, Obrist). Verstärkung holte sich Bader auch auf die Bank: Die eidgenössische Trainer-Legende Arno Del Curto verstärkt das Team mit Philipp Lukas, Markus Peintner und Reinhard Divis. Die Frage wird sein: Hat Team Austria aus der Vergangenheit seine Lehren gezogen? Bei den letzten WM-Auftritten 2018 und 2019 wurden gegen Topnationen teils attraktive Spiele gezeigt und gute Leistungen geboten. Die sogenannten "Schnitt-Partien" gegen Frankreich und Italien gingen aber dennoch verloren. Dass aggressives Pressing mit Fortdauer des Turniers körperlichen Tribut fordert und mehr Puckbesitz dann den Spielern ungewohnt erscheint, weist Bader zurück: "Das ist eine falsche Wahrnehmung. Wir werden ein gemischtes System spielen."

Ob man aus diesen Niederlagen gelernt und dieses Mal auf den "Endgegner" Großbritannien besser vorbereitet sei? "Das wichtigste Spiel ist immer das nächste. In Kopenhagen 2018 erwies sich Frankreich auch nicht als Schlüsselspiel, sondern Weißrussland. Heuer könnte es ähnlich sein", sagt Bader, der ausgerechnet zum WM-Abschluss gegen die Briten sein 100. Länderspiel-Jubiläum (bisher 93 Spiele, 40 Siege, 53 Niederlagen) feiert. Relativiert wird die (negative) Statistik durch die Tatsache, dass vor ihm kein Teamchef so oft gegen A-Nationen aufs Eis musste.

Personell muss Bader ohne die Nordamerika-Legionäre Michael Raffl (im NHL-Play-off mit Dallas) und Marco Rossi auskommen. Zahlreiche Ausfälle in der Defensive (u. a. Thimo Nickl, Stefan Ulmer) erschweren das Unterfangen "Klassenerhalt" in Finnland. Auf der Torhüter-Position wird einmal mehr auf Bernhard Starkbaum und seine, auf WM-Niveau bereits gezeigten, Topleistungen gebaut. Die (Scout-)Blicke auf sich ziehen wird zweifelsohne Marco Kasper – einer von 13 Neulingen im Nationalteam. Der 18-jährige Klagenfurter vom schwedischen Klub Rögle gilt als riesiges Talent und wird auch als aussichtsreicher NHL-Draft-Kandidat gehandelt.

Fakt ist: Bei Weltmeisterschaften sind "Wunderwuzzis" gar nicht wirklich gefragt. Österreich benötigt einen Plan, ein intaktes Gefüge, blitzschnelle taktische Adaptionen und vor allem einen guten Motivator, um den Teamgeist bis zum Ende – und den echten "Schnittspielen" – aufrechtzuerhalten. Daran und damit letzten Endes natürlich auch am sportlichen Erfolg wird Roger Bader gemessen.