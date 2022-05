Wenn Darts-Fans in ihren Super-Mario- oder Superman-Kostümen in Premstätten einen Zoran Lerchbacher erblicken, dann wird es laut. So laut, dass der menschgemachte Lärmpegel die Musikboxen übertönt – was dort herauskommt, lässt sich nur erahnen. Und das hat einen Grund: Der Knittelfelder hat in der Steiermarkhalle Geschichte geschrieben und erstmals das Achtelfinale der European Tour erreicht – ausgerechnet beim Heimturnier.