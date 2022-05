Wie viele Fußballplätze, Tennishallen oder Basketballkörbe gibt es in Kärnten? So ganz genau kann das niemand sagen. Um diese Lücke auf dem Weg zu einem professionelleren Management zu schließen, wird Kärnten die erste Sportstättendatenbank Österreichs implementieren. Mit der am Dienstag in der Regierungssitzung zu beschließenden Novellierung des Sportfördergesetzes wird auch der Bau zukünftiger Sportstätten neu geregelt.