Österreich stellte in der Vergangenheit schon mehr Teilnehmer beim 24-Stunden-Klassiker in Le Mans. Bis zu fünf Piloten waren schon am Start, vor allem auch in der höchsten Spielklasse, der LMP1 (heuer Hypercars). Unter den fünf Hypercars, die heuer starten werden, ist keiner dabei. Und unter den insgesamt 186 Piloten, die am Samstag, 11. Juni, das Rennen rund um die Uhr aufnehmen werden, sind drei Österreicher zu finden.