Fünf Rennen sind in der aktuellen Saison der MotoGP bislang absolviert, vier verschiedene Piloten durften sich in die Siegerlisten eintragen, zweimal Enea Bastianini, je einmal Miguel Oliveira, Aleix Espargaro und Fabio Quartararo. So konnten KTM und Aprilia zwei Siege verbuchen, während Ducati nur mit der Gresini-Mannschaft siegreich war. Honda und Suzuki gingen bisher leer aus. Und Fabio Quartararo konnte nach sehr bescheidenem Saisonstart erst in Portugal den ersten Erfolg einfahren. Daher wird die MotoGP 2022, die heute (14 Uhr, Servus TV live) in Jerez fortgesetzt wird, wohl noch spannender. Aus folgenden fünf Gründen: