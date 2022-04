Schlechte Nachrichten für alle Darts-Fans in Österreich. Bei den Austrian Darts Open an diesem Wochenende in Premstätten ist die Nummer zwei der Weltrangliste, Gerwyn Price, doch nicht dabei. Der Waliser hat auf Instagram bekannt gegeben, dass ihm der aktuelle Zeitplan zu stressig sei und er etwas Erholung brauche.