Während die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen nach einer anstrengenden Olympia-Saison den wohlverdienten Urlaub genießen, schob US-Skistar Mikaela Shiffrin noch einige Zusatzeinheiten, um sich bereits jetzt auf die kommende Saison vorzubereiten.

Die 27-Jährige könnte im kommenden Winter vermehrt Siege in den schnellen Disziplinen in Angriff nehmen, wie Videos auf ihren Social-Media-Kanälen verraten. Im norwegischen Kvitfjell testete sie in der vergangenen Woche die langen Bretter, was auf mehr Starts in der Abfahrt hoffen lässt.

Danach ging es für Shiffrin auf die steirische Reiteralm zu gemeinsamen Tests mit Atomic. Über ihren speziellen "Urlaub" schrieb die US-Amerikanerin: "Noch keine Urlaubszeit, aber salziger Schnee ist wie das Meer, oder?"