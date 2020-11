Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der SC Ferlach hat Grund zum Jubeln. Sie stehen in der nächsten Runde des European Cup © GEPA pictures

"Wir haben uns schon sehr darauf gefreut, es geht aber leider nicht anders", bedauert SC Kelag Ferlach Obmann Walter Perkounig. Der erste Gegner im EHF European Cup wäre der HCB Karvina gewsesen. Die Mannschaft aus Tschechien kann aber im November keine Spiele durchführen. Aufgrund der momentanen Corona-Situation in Tschechien ist es der Mannschaft nicht möglich, Spiele stattfinden zu lassen. "Wir haben auch überlegt, beide Partien in Ferlach auszutragen. Das Team aus Tschechien darf aber nicht ausreisen", sagt Perkounig. Damit stehen die Ferlacher kampflos in der nächsten Runde.

Einen Wunschgegner gibt es für die kommende Runde nicht. "Wir müssen nehmen, was auf uns zukommt. Schön wäre natürlich, wenn der Gegner in der Nähe wäre, um mit dem Bus einfacher hinzufahren", so der Obmann.

Ligaspiele finden geplant statt

Mit der Absage der Partie gegen den Tschechischen Klub können die Ferlacher die Spiele in der heimischen Liga plangemäß gegen Bärnbach/ Köflach und Hard wahrnehmen. "Wir haben den psychologischen Vorteil, dass wir derzeit in den oberen Play-Off stehen. In Hinsicht auf die Tabelle ist es gut, dass wir die Partien wie geplant spielen können und nicht verschieben müssen."