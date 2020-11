Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Julia Schönhuber siegte mit ihrem "Girroco". Ihr Partner Fritz Kogelnig belegte den zweiten Rang © URSULA PUSCHAK

Im Rahmen des Linzer Pferdefestivals wurden Ende Oktober zum zweiten Mal die Austrian Indoor Masters ausgetragen. Aus Sicht der Kärntner Springreiter war der Bewerb besonders erfolgreich. Die Deutsche Julia Schönhuber, die schon über zwei Jahre in St. Veit lebt, konnte das Turnier in der Klasse über 1,50 Meter für sich entscheiden. Ohne Fehlerpunkte krönte sich die 28-Jährige mit einer Zeit von 51.13 Sekunden zur Siegerin. Ihr neun Jahre alter Wallach „Girroco“ führte sie sowohl zum Qualifikationssieg als auch zum anschließenden Gewinn des großen Preis.

Das Besondere am Turnier war aber etwas anderes: ihr Lebensgefährte Fritz Kogelnig erreichte mit seiner 13 Jahre alten Stute „Cenna“, die sich in Besitz von Brigitte Glock befindet, hinter Schönhuber den zweiten Rang. Erfolgreich zu sein, ist das Paar schon gewohnt. Dass beide die obersten Plätze belegen freut sie trotzdem. „Das dürfte das erste Mal sein, dass ein Pärchen ein so hochkarätiges Reitturnier in Österreich gewinnt“, sagt Kogelnig. Der Bewerb in Linz ist der höchstdotierteste im ganzen Jahr. Für Kogelnig sind die Leistungen der Pferde keine Überraschung. „Uns stehen momentan sehr gute Pferde zur Verfügung. Sie sind alle in Top-Form.“ Schönhuber erkämpfte bereits letztes Jahr den dritten Rang. Für ihren Lebensgefährten war es heuer die erste Teilnahme.

Gemeinsame Reitanlage in St. Veit

Der Reitsport hat im Leben der St. Veiter einen großen Stellenwert. Mit Unterstützung von Julia Schönhuber führt Fritz Kogelnig die gleichnamige Reitanlage in der Herzogstadt. Im Jahr 2008 übernahm er den Betrieb von seinem Großvater. Momentan sorgt er gemeinsam mit seiner Partnerin, die erst seit Mai 2018 in St. Veit lebt, und mit Brigitte Glock für die Ausbildung und Unterstellung von 15 Springpferden. Aufgrund der Corona-Pandemie blieb in den letzten Monaten viel Zeit für Trainingseinheiten. „Viele Turniere sind weggefallen. Deshalb haben wir zu Hause viel trainiert, um uns für die kommenden Bewerbe vorzubereiten“, meint Schönhuber.

Die nächsten Turniere stehen für das Reit-Duo schon an. Bereits dieses Wochenende geht es nach Niederösterreich ins Magna Racino. Anfang Dezember nehmen sie an einem Vier-Sterne CSI Turnier in Salzburg teil.