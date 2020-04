Facebook

Peter Wrolich © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Walgram)

Der Radsport tritt auf die Notbremse. Eine richtige Entscheidung des ÖRV, alle Rennen abzusagen?

PETER WROLICH: Ja, natürlich. Der Radsport hat eben das Problem, weltumspannend zu agieren. Wir können es uns nicht leisten, alle und jeden unter Quarantäne zu setzen. Dazu haben andere Länder ganz andere Vorschriften. Ein Spanier und ein Italiener darf ja nicht einmal aus der Wohnung hinaus. Andere, wie in Österreich, dürfen trainieren. Allein das führt alles ad absurdum. 2020 ist für den Radsport sicher ein verlorenes Jahr. Kein Team kann dem Sponsor irgendeinen Gegenwert bieten. Es wird dem Sport die Grundlage entzogen.

Trifft das auch Kärnten. Und wenn Ja, in welcher Form?

WROLICH: Nun, uns trifft es insofern nicht groß, weil wir kein Profi- oder Amateurteam haben, mehr auf den Nachwuchs setzen. Und wir haben dem Verband auch ein Konzept vorgelegt, wie Jugendrennen dennoch stattfinden können. Quasi als Einzelzeitfahren, ohne Zuschauer, ohne Siegerehrung, vielleicht abgeschlossen in der Villacher Alpenarena. Ob das alles sinnvoll ist, ob das sein muss, sei dahin gestellt. Aber es vielleicht ganz gut, wenn sich ein Jugendlicher einmal messen kann. So wird die unmittelbare Zukunft in Kärnten aussehen. Trainer wurden angehalten, derzeit so zu arbeiten, als wären wir mitten im Winter. Alles verschiebt sich um drei, vier Monate nach hinten. Wir haben die Möglichkeiten, so es ein Gesundheitsrisiko und die Behörde erlauben, das eine oder andere Rennen im Spätherbst stattfinden zu lassen.

Es werden permanent Geisterspiele oder Geisterrennen diskutiert. Sogar eine Tour ohne Zuschauer. Wie soll das überhaupt funktionieren?

WROLICH: Es geht ja nicht nur um die Zuschauer. Du brauchst für jede größere Veranstaltung eine Unzahl an Personal. Sicherheitskräfte, Polizei, Notärzte, und, und, und. Da kann man nicht alles ausschließen und absperren. Außer im kleinsten, im einfachsten Stil, wie ein Zeitfahren in der Alpenarena beispielsweise. Da haben wir eine sehr gute Infrastruktur, die zum Beispiel auch die Triathleten für einen Duathlon nutzen könnten. Wir müssen diese Zeit überstehen. Dass der Virus sich von allein auflöst, glaube ich nicht, es besteht die Gefahr einer zweiten Welle. Ich glaube, dass wir erst zur Normalität zurückkehren werden, wenn es einen guten Impfstoff gibt. Auch sollte man erst dann wieder an Großveranstaltungen denken.