Präsident Riegler (rechts) mit Erfolgstrainer Christian Ilzer © GEPA/Goetzhaber

In einem Brief an die Verantwortlichen des Kunstprojekts For Forest (das Schreiben liegt der Kleinen Zeitung vor) setzt sich WAC-Präsident Dietmar Riegler für die Verschiebung des "Stadionwaldes" um ein Jahr ein. Die Kosten dafür würde laut Präsident der WAC übernehmen. Als "Dankeschön" dafür würden WAC (und laut dem Schreiben auch Austria Klagenfurt) über Social Media Werbung für das Projekt machen. So zumindest das Angebot. Bisher wurde eine Verschiebung von allen Beteiligten mit Verweis auf die aufrechte Vertragssituation abgelehnt.