Ein am Freitag vom Internetportal TMZ veröffentlichtes Video zeigt den 23-Jährigen, wie er in einem Hotelgang eine Frau zu Boden stößt und diese danach tritt.

Die Kansas City Chiefs haben sich wegen eines gewalttätigen Übergriffes von ihrem Star-Runningback Kareem Hunt getrennt. Ein am Freitag vom Internetportal TMZ veröffentlichtes Video zeigt den 23-Jährigen, wie er in einem Hotelgang eine Frau zu Boden stößt und diese danach tritt. Der Vorfall soll sich im Februar in Cleveland ereignet haben.

Die National Football League (NFL) war in den vergangenen Jahren von mehreren Skandalen um häusliche Gewalt erschüttert worden. Kansas City gilt mit einer Saisonbilanz von 9:2-Siegen als einer der heißesten Anwärter auf die Super Bowl.