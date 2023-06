"Wir hatten eine Beziehungswette laufen", grinst Triathletin Gabi Obmann (AC Donau Chemie St. Veit). Ihr Lebensgefährte und Ex-Triathlet Tom Fürnschuss meinte im Vorfeld: "Wenn du schneller bist als ich jemals in Klagenfurt, also unter 9:05 Stunden, hast du daheim künftig die Hosen an." Und ja, sie hat ihn mit ihrer Zeit von 9:02:55 Stunden bezwungen. Hält er sein Wort? "Ja, genau. Aber ein Freund hat mir unter dem Rennen zugeschrien, dass er die Kochschürze schon bereithält." Der Motivationspegel war für die sympathische Ausdauerathletin dementsprechend hoch.