Kein Ironman in Klagenfurt? Unvorstellbar. Das sieht auch Stefan Petschnig (Ironman-Senior-Vice-President) so: „Er ist eine Institution geworden, und zwar weltweit. Es gibt in der Wörtherseeregion kaum eine Familie, die in den ganzen letzten Jahren mit dem Ironman nicht in irgendeiner Art und Weise in Berührung gekommen ist.“