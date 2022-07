So früh war man mit dem Ironman in Klagenfurt noch nie dran. Am 18. Juni 2023 fällt der nächste Startschuss. Das wurde in den vergangenen Wochen von allen Beteiligten ausgehandelt. In Kärnten kann man mit der „Vorverlegung“ aus sportlichen und wirtschaftlichen Gründen hochzufrieden sein. „In erster Linie war es der Wunsch des Tourismus, der damit erfüllt werden konnte. Man bewegt sich damit erstmals weiter in die Vorsaison hinein“, sagt Ironman-Chef Stefan Petschnig. 45.000 Nächtigungen hat die Veranstaltung heuer gebracht. Im nächsten Jahr fallen diese in eine Zeit, in der Hoteliers und Beherberger diesen Schub noch besser gebrauchen können.