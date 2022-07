Enorm hart sollen die Verhandlungen gewesen sein. So viel sickerte durch. Am Ende des Ringens stehen fünf weitere Jahre Ironman in Klagenfurt mit 2022 als Startschuss für einen neuen Zyklus. Der Wörthersee gehört auf die Landkarte dieses weltweit hochgeschätzten Wettkampfs. Das wissen die Veranstalter, das weiß Kärnten.