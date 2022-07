Vor einem so großen Rennen kann man schon einmal durcheinander kommen. Die Veranstalter des Ironman wollten den Teilnehmern noch einmal Mut und Zuversicht zusprechen. Was gut gemeint war, sorgte bei den 3800 Startern aber durchaus für Verwirrung. Die am Freitagvormittag versendete Nachricht begann nämlich mit den Worten "Viel Erfolg morgen". Der einleitende Satz "Es ist der Vorabend deines IRONMAN-Rennens und wir wünschen dir einen erholsamen Schlaf und ein erfolgreiches Rennen", hinterließ noch mehr Fragezeichen. Der Startschuss sollte doch erst am Sonntag fallen.