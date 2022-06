Wer kann von sich behaupten, sage und schreibe 21. Mal infolge beim Ironman in Klagenfurt an den Start gegangen zu sein und 21. Mal die Ziellinie überquert zu haben? Marlies Penker gehört zu diesen Dauerbrennern am Wörthersee und ist ein Vorbild für viele Frauen. „Es ist ein Wunder, dass ich so eine Serie hinlegen konnte. Ich wurde nie von Krankheiten oder Verletzungen gestoppt, hatte nur einmal einen Defekt. Ich schaffe es aus eigener Kraft 226 Kilometer zu bewältigen, habe richtige Ausdauerhaxen. Schon nach der Ziellinie bin ich bereits fürs nächste Jahr angemeldet.“